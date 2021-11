SII : un premier semestre supérieur aux attentes

(Boursier.com) — Le groupe de Conseil en Technologies SII a réalisé au cours du premier semestre de son exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires de 376,3 ME, en hausse de 24,9% avec une dynamique de croissance en France et à l'International presque équivalente. Sur le deuxième trimestre de l'exercice 2021-2022, le chiffre d'affaires est en hausse de 23%.

" Le groupe renoue avec sa trajectoire d'avant crise sanitaire et réalise un chiffre d'affaires supérieur de plus de 15% à celui généré au cours du premier semestre de l'exercice 2019/2020. Cette croissance est alimentée par tous les secteurs économiques sur lesquels nous opérons et presque toutes nos implantations géographiques ", souligne Eric Matteucci, Président du Directoire de SII.

L'activité de ce premier semestre 2021-2022 est jugée supérieure aux attentes et conduit le groupe, si les situations économique et sanitaire restent instables, à réviser à la hausse ses perspectives de croissance de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice avec une croissance organique d'au moins 15%, au lieu de 10% comme annoncé le 9 juin dernier. SII confirme par ailleurs anticiper l'amélioration de sa marge opérationnelle sur l'exercice.