SII : Succès de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions

(Boursier.com) — Société pour l'Informatique Industrielle (ISIN FR0000074122, mnémonique SII) annonce que l'Autorité des marchés financiers a publié ce jour le résultat définitif de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par SII Goes On sur les actions SII.

À l'issue de cette Offre, qui s'est déroulée du 8 février 2024 au 23 février 2024 inclus, SII Goes On détient (i) individuellement, 18.075.586 actions SII, représentant 90,38% du capital et des droits de vote de la Société, et (ii) de concert, 18.108.105 actions SII, représentant 90,54% du capital et des droits de vote de la société.

Fort de ce résultat, SII Goes On formulera prochainement une demande de mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire auprès de l'AMF, conformément à ce qui avait été exprimé dans la note d'information relative à l'Offre.

Le retrait obligatoire sera libellé aux mêmes conditions financières que l'Offre, soit 70 euros par action SII.

Le cours de bourse de l'action SII est suspendu depuis le 26 février 2024 dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.

L'avis de résultat publié par l'AMF est disponible sur son site internet (https://www.amf-france.org/).

Eric Matteucci, président du directoire, a déclaré : "Le succès de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par SII Goes On sur les actions SII, vient conclure vingt-cinq années d'une aventure boursière riche et singulière pour le groupe SII. Au nom du conseil de surveillance, du directoire et de nos équipes, je souhaite remercier l'ensemble de nos actionnaires pour leur confiance et leur engagement, à nos côtés, durant toutes ces années."