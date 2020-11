SII : résiste !

SII : résiste !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe de conseil en technologies SII monte de 0,8% à 19,65 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé au cours du premier semestre de son exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires de 301,2 ME. Après un premier trimestre en recul de 7,3% à taux constants (-9,3% à taux courants) pénalisé par les confinements stricts, le deuxième trimestre fait état d'une reprise progressive de l'activité illustrée par une décroissance plus limitée à 4,5% à taux constants (-6,2% à taux courants).

Sur le semestre écoulé, SII souligne avoir bénéficié de sa diversification sectorielle et géographique, qui ont permis à l'activité de résister dans ce contexte adverse. L'activité ressort en croissance sensible à l'international : +6,2% à taux constants (+2,7% à taux courants).

L'évolution actuelle de la situation sanitaire dans plusieurs pays appelle cependant à la plus grande prudence, mais SII observe que les nouveaux confinements n'ont pas engendré de nouveaux arrêts brutaux et massifs de projets en cours. "Sur la base de la situation à date, le prochain trimestre pourrait, à nouveau, afficher une amélioration de la situation en France et une bonne résistance de nos activités à l'international", explique la direction de SII.

Portzamparc souligne pour sa part que le groupe n'est pas épargné par la crise, "mais qu'il résiste plutôt bien aux difficultés sectorielles". La baisse du scénario de l'analyste est compensé par la hausse des comparables. De quoi rester à l'achat sur le dossier avec un cours cible ajusté de 23,4 à 23,7 euros.