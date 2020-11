SII : repli limité du chiffre d'affaires semestriel

(Boursier.com) — Le groupe de conseil en technologies SII a réalisé au cours du premier semestre de son exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires de 301,2 ME. Après un premier trimestre en recul de 7,3% à taux constants (-9,3% à taux courants) pénalisé par les confinements stricts, le deuxième trimestre fait état d'une reprise progressive de l'activité illustrée par une décroissance plus limitée à 4,5% à taux constants (-6,2% à taux courants).

Sur le semestre, le groupe SII souligne avoir bénéficié de sa diversification sectorielle et géographique, qui ont permis à l'activité de résister dans ce contexte adverse. L'activité ressort en croissance sensible à l'international : +6,2% à taux constants (+2,7% à taux courants).

En France, SII réalise un chiffre d'affaires de 140,2 ME (-17%) au cours de ce premier semestre de l'exercice 2020-2021. Le confinement a engendré de grandes difficultés d'organisation pour poursuivre les activités dans le secteur de la défense au cours du premier trimestre. Les activités dans ce secteur ont repris en grande partie progressivement au cours du deuxième trimestre. Pour atténuer les impacts de la crise sanitaire et économique, le groupe a eu recours à l'activité partielle durant toute cette période. De plus, les secteurs tels que les télécommunications, l'énergie et la banque ont globalement résisté depuis le début de la crise.

L'évolution actuelle de la situation sanitaire dans plusieurs pays appelle à la plus grande prudence mais SII observe que les nouveaux confinements n'ont pas engendré de nouveaux arrêts brutaux et massifs de projets en cours. " Sur la base de la situation à date, le prochain trimestre pourrait, à nouveau, afficher une amélioration de la situation en France et une bonne résistance de nos activités à l'international ", commente SII.