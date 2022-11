SII : peu de réactions aux annonces

(Boursier.com) — SII recule de 0,8% ce mercredi à 47,15 euros, alors que le groupe a enregistré au cours de ce premier semestre 2022/2023 un chiffre d'affaires de 477,3 ME, en croissance de 26,8%. La profitabilité s'est accrue avec un résultat opérationnel en nette augmentation de 26,4% pour atteindre un niveau de 44,5 ME. Cette performance est portée par les effets positifs de l'organisation déployée depuis plusieurs exercices, la mutualisation des outils de travail et de management mais aussi par des TACE moyens (Taux d'Activité Congés Exclus) atteignant des niveaux optimums. Le TACE moyen France s'établit à 91,3% en hausse de 1,2 points par rapport au premier semestre 2021/2022. A l'échelle du groupe, le TACE atteint 90,1%.

Au global, la marge opérationnelle s'est établie à 9,3%.

Le résultat net est ressorti à 34,9 ME, soit une hausse de 24%. Au 30 septembre, le bilan faisait ressortir une trésorerie nette de 121 ME, contre 128,6 ME à fin mars 2022.

Conformément aux annonces réalisées lors de la publication du chiffre d'affaires du premier semestre, SII a confirmé s'attendre à une croissance organique supérieure à 15% pour le troisième trimestre de cet exercice 2022/2023.

"Alors que nous attendions une légère consolidation de la rentabilité sur une base élevée, SII parvient à la stabiliser" commente Portzamparc qui, dans l'attente de la réunion du jour, maintient sa recommandation 'Acheter' avec, en première

approche, un objectif de cours relevé de 54,9 à 57,9 euros, "principalement avec le rebond des comparables et la légère détente sur les taux".