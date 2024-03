SII : le retrait obligatoire débutera le 12 mars

(Boursier.com) — A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par SII Goes On et le concert visant les actions de SII, les partenaires détiennent 18.108.105 actions de la société, en ce compris les 669.411 actions SII auto-détenues par assimilation. Elles représentent 90,54% du capital et des droits de vote de SII.

SII Goes On et ses partenaires ont informé l'AMF de leur décision de mettre en oeuvre la procédure de retrait obligatoire des actions SII non encore détenues, à l'exception des 669.411 actions SII auto-détenues par assimilation. L'opération s'effectuera au prix de 70 euros par action SII, net de tous frais, soit aux mêmes conditions financières que l'offre.

Le retrait obligatoire sera mis en oeuvre le 12 mars 2024 et portera sur les 1.891.895 actions SII non détenues, soit 9,46% du capital.

La suspension de la cotation des actions SII est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.