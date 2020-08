SII : le point bas d'activité semble atteint...

SII : le point bas d'activité semble atteint...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, a réalisé au cours de ce 1er trimestre de l'exercice 2020/2021 un chiffre d'affaires de 147,4 millions d'euros, en baisse de -9,3% (162,57 ME au 1er trimestre 2019-2020). SII est en repli organique de -7,3%.

Ce 1er trimestre a été pénalisé par de nombreuses suspensions d'activité pendant la période de confinement. Les activités ont été principalement impactées en France, en Allemagne, en Espagne, au Canada et aux Pays-Bas dans les secteurs de l'aéronautique, de la défense, du transport et du tourisme. La croissance internationale alimentée notamment par la Pologne, la Roumanie, la Colombie et le Royaume-Uni a été pénalisée par l'évolution des devises face à l'euro dans de nombreux pays.

Ce 1er trimestre de l'exercice 2020/2021 est conforme à l'estimation annoncée. Dans un contexte de crise sanitaire liée au COVID-19 accompagnée d'une crise économique sans précédent, le groupe SII connait une décroissance organique de 7,3% de son activité. Toutes nos équipes se sont pleinement mobilisées durant cette période pour permettre la poursuite de nos activités lorsque cela était possible et travaillent aujourd'hui à la conquête de nouveaux marchés pour renouer avec l'historique de développement du Groupe. Cette énergie déployée nous permettra de retrouver le chemin de la croissance , commente Eric Matteucci, Président du Directoire de SII.

Perspectives

Pour le groupe SII, le point bas de l'activité semble avoir été atteint au cours du mois de mai 2020. Toutefois, l'évolution de la situation sanitaire appelle encore à la plus grande prudence.

Sous réserve d'une stabilisation de la situation sanitaire, le prochain trimestre devrait afficher une amélioration de la situation en France avec une baisse d'activité moins prononcée qu'au premier trimestre et une poursuite de la croissance à l'international sur un rythme équivalent au 1er trimestre.