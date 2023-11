SII : la marge opérationnelle du premier semestre devrait se situer en bas de la fourchette

(Boursier.com) — Le groupe SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, a réalisé au cours du premier semestre de son exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires de 538,4 ME, en hausse de 12,8% sur un an malgré trois jours ouvrés en moins. Le deuxième trimestre enregistre une croissance de 12,8% à 269 ME. A l'exception de l'Allemagne et du Royaume-Uni, SII constate cependant que tous les pays sont confrontés au ralentissement.

En France, SII enregistre un chiffre d'affaires de 100,5 ME au cours du deuxième trimestre 2023-2024 et affiche ainsi une croissance organique stable depuis trois trimestres. Au global sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires réalisé en France s'établit à 214,4 ME, en croissance de 7,6% (dont 3,4% à périmètre constant). SII précise que son Taux d'Activité Congés Exclus (TACE) s'est dégradé au cours de ce deuxième trimestre compte tenu d'une baisse de la demande encore plus marquée. En conséquence le taux de résultat opérationnel semestriel de la France ne devrait pas être en amélioration par rapport à l'année précédente.

A l'International, le groupe SII enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 164 ME en croissance de 15,8% (dont 11,1% à périmètre et taux de change constants) par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent. De nombreux pays affichent encore une croissance organique trimestrielle soutenue : la Pologne (+9%), l'Allemagne (+42%), la Roumanie (+30%) et la République Tchèque (+47%).

Au global sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires réalisé à l'International s'établit à 324 ME, en croissance de 16,5% (dont 13,8% à périmètre et taux de change constants). Les différents taux d'activité connaissent une bonne résistance et doivent permettre de conserver un taux de résultat opérationnel satisfaisant.

Le chiffre d'affaires réalisé au cours de ce premier semestre est qualifié de conforme aux objectifs de début d'exercice. Compte tenu du taux d'activité, en baisse sur cette période, la marge opérationnelle devrait se situer en bas de la fourchette annoncée, soit proche de 9%. " Au-delà de ce semestre, la visibilité réduite nous conduit à se projeter de trimestre en trimestre. Notre objectif pour le troisième trimestre de cet exercice 2023-2024 est de réaliser une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 7 et 10% ", annonce SII.