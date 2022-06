SII : la marge opérationnelle atteint un niveau inégalé depuis plus de 15 ans

(Boursier.com) — Le groupe SII a dégagé un résultat opérationnel de 79,1 ME sur l'exercice 2021-2022, soit plus du double de l'exercice précédent. La marge opérationnelle atteint un niveau inégalé depuis plus de 15 ans à 9,5%, en hausse significative de 4,2 points. En France, la marge opérationnelle ressort en hausse de 5,6 points à 7% (1,4% lors du précédent exercice). La marge opérationnelle internationale affiche un taux de 11,7%, contre 8,9% à fin mars 2021 portée par la performance de la Pologne, le rebond de l'activité en Espagne, le retour de la croissance en Allemagne et le bon développement des activités dans les autres filiales.

SII avait réalisé un chiffre d'affaires record sur l'exercice 2021-2022 à 828,9 ME, en croissance de 26,7% par rapport à 2020/2021. Après prise en compte du résultat financier et des impôts, le résultat net s'établit à 59,4 ME, soit une marge nette de 7,2%. SII proposera lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 22 septembre 2022 le versement d'un dividende de 0,40 euro par action.

Le groupe annonce évoluer sur un secteur du numérique qui semble toujours aussi porteur avec des atouts solides au niveau de son organisation, de sa diversité sectorielle et géographique et de sa politique RH. Cependant, des difficultés se renforcent avec une pénurie de main d'oeuvre croissante et des tensions inflationnistes sur les salaires, mais également des incertitudes sanitaires, géopolitiques et macroéconomiques dont les effets sur le niveau futur d'activité sont imprévisibles.

Dans ce contexte troublé, SII anticipe une croissance de son chiffre d'affaires à deux chiffres pour le premier semestre de son exercice 2022-2023 et la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre (le 10 août 2022) devrait le confirmer.

Le groupe ambitionne également de maintenir son niveau de marge opérationnelle entre 9% et 10% sur ce premier semestre. SII précisera ensuite ses objectifs pour l'exercice lors de la publication de ses résultats semestriels, en fonction des évolutions conjoncturelles.