SII : l'exercice 2021-2022 démarre fort

SII : l'exercice 2021-2022 démarre fort









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe d'ingénierie SII a réalisé au cours du premier trimestre de son exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires de 187,2 ME, en hausse de 26,9%. " Toutes les entités géographiques ont contribué à cette performance positive, à la seule exception de l'Allemagne qui ne connaît pas encore une dynamique de reprise. Les activités ont particulièrement rebondi en France et en Espagne et la croissance, existante au trimestre précédent, s'est poursuivie ou a pu s'accélérer dans les autres pays ", commente le groupe.

En France, SII réalise un chiffre d'affaires de 90,2 ME au cours de ce premier trimestre de l'exercice, soit une croissance entièrement organique de 33,6%. Le Taux d'Activité Congés Exclus (TACE) a atteint 89,5% sur le trimestre, assez proche de l'optimal. Le trimestre a également bénéficié de deux jours calendaires supplémentaires. Compte tenu de la base de comparaison, tous les principaux secteurs économiques sur lesquels opère SII ont contribué à cette reprise d'activité. Les effectifs directs sont en croissance sur ce trimestre contrairement à l'exercice précédent.

A l'International, SII enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 96,9 ME, en croissance de 21,4% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. Plusieurs pays poursuivent ou accélèrent leur croissance organique : la Pologne (+24,5%), la Roumanie (+27,0%), le Chili (+50,8%), le Maroc (+73,3%) et le Royaume-Uni (+30,3%). L'Espagne affiche un rebond exceptionnel de son activité avec une croissance organique de 46,5%. La difficulté majeure se situe donc en Allemagne où l'activité est toujours en décroissance de 17%. La performance des autres pays se situe dans le prolongement du trimestre précédent.

SII confirme avec confiance sa perspective d'une croissance organique d'au moins 10% avec une amélioration de la marge opérationnelle sur l'exercice, sous réserve d'une évolution sans changement majeur de la situation sanitaire. Il sera proposé lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, qui se tiendra le 16 septembre 2021, le versement d'un dividende de 0,15 euro par action.