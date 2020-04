SII : impact en question

(Boursier.com) — Face à la crise sanitaire, SII peut compter sur la diversité de son portefeuille clients constitué en majorité de grands comptes. La majorité des secteurs ont poursuivi leurs activités à distance à l'exception du secteur de la Défense.

Toutefois, le groupe dit constater une baisse globale de l'activité liée d'une part aux arrêts de travail particuliers et d'autre part à l'arrêt ou au report de certains projets chez de nombreux clients.

Au total le taux d'activité est en baisse de près de 20% au terme des trois premières semaines qui ont suivi la date dite de confinement (16/03/2020). Sur le plan géographique, la France, l'Allemagne et l'Espagne sont actuellement les plus affectés.

Après une croissance de près de 9% sur les 9 premiers mois de son exercice, le chiffre d'affaires du 4ème trimestre clos au 31 mars 2020 sera impacté par la crise sanitaire...

Quel impact ?

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019/2020, attendu entre 685 et 695 ME, soit une croissance organique de 8,5% à 9,5%, devrait ressortir en bas de fourchette, ou légèrement en deçà de cette fourchette, selon les meilleures estimations à date.

En parallèle, SII prend toutes les mesures financières utiles pour s'adapter à la situation. Le groupe SII s'attend à un impact pour l'exercice clos le 31 mars 2020 sur sa marge opérationnelle et sa marge nette qui étaient attendues stables sur l'exercice.

SII actualisera ces éléments le 12 mai 2020 après clôture de bourse lors de la publication de son chiffre d'affaires annuel 2019/2020. "À la lumière de ces nouvelles informations, les dégradations que nous avions appliquées sur notre scénario semblent légèrement prudentes (PZP CA 2019/20 à 674 ME / MOC -60 pbs vs n-1 à 6,8%)" commente Portzamparc qui vise un cours de 23,10 euros en restant à l'achat sur le dossier. Le titre recule de 1,1% ce mercredi à 17,80 euros...