SII : grimpe en flèche !

(Boursier.com) — SII bondit de plus de 6% ce vendredi à 47,35 euros et se rapproche de ses sommets boursiers, alors que le groupe a réalisé sur l'exercice 2021/2022 un chiffre d'affaires de 828,9 ME, en hausse de 26,7%. Cette performance historique est à souligner dans un contexte incertain toujours troublé par la crise sanitaire et plus récemment, par la situation géopolitique en Ukraine.

Au 4ème trimestre de l'exercice, le chiffre d'affaires a franchi pour la 2ème fois consécutive les 200 ME et a atteint 239,9 ME, en progression de 30,7% par rapport au 4ème trimestre de l'exercice précédent. Cette performance permettra d'afficher une amélioration de la marge opérationnelle par rapport au niveau d'avant crise sanitaire, conformément aux objectifs annoncés.

SII entend continuer à délivrer une croissance organique "significative" sur le prochain exercice... Toutefois, dans un contexte de visibilité réduite, le groupe est attentif à l'évolution des facteurs qui pourraient ralentir sa dynamique.

La direction précisera ses ambitions annuelles 2022/2023 lors de la publication de ses résultats annuels de l'exercice 2021/2022, tant en termes de chiffre d'affaires que de marge opérationnelle. Portzamparc souligne en attendant que le groupe vole de record en record et reste sur un avis à "Acheter" avec un objectif de cours de 52,9 euros.