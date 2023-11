SII : grimpe après les annonces

(Boursier.com) — SII s'adjuge 3% à 49,7 euros après son point intermédiaire. La société d'ingénierie et de conseil en technologie a fait état d'un chiffre d'affaires semestriel de 538,4 ME, en hausse de 12,8% sur un an malgré trois jours ouvrés en moins. Le deuxième trimestre enregistre une croissance de 12,8% à 269 ME. A l'exception de l'Allemagne et du Royaume-Uni, SII constate cependant que tous les pays sont confrontés au ralentissement.

Le chiffre d'affaires réalisé au cours de ce premier semestre est qualifié de conforme aux objectifs de début d'exercice. Compte tenu du taux d'activité, en baisse sur cette période, la marge opérationnelle devrait se situer en bas de la fourchette annoncée, soit proche de 9%. " Au-delà de ce semestre, la visibilité réduite nous conduit à se projeter de trimestre en trimestre. Notre objectif pour le troisième trimestre de cet exercice 2023-2024 est de réaliser une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 7 et 10% ", a souligné SII.

Stifel ('achat') juge cette publication conforme aux attentes sur plusieurs fronts, mais les perspectives sont progressivement négatives par rapport à ses prévisions actuelles : si le chiffre d'affaires en France est en ligne avec les attentes, il reste encore un peu faible par rapport à la concurrence. À l'international, la croissance est également sans surprise, mais le mix n'est pas celui attendu. SII Pologne montre des signes d'un ralentissement important qui pourrait conduire à une révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires international du courtier pour le deuxième semestre, affectant très probablement la marge opérationnelle en raison de l'effet mix défavorable que cela peut impliquer. La révision potentielle à la baisse des prévisions de bénéfices pour l'exercice 23-24 est d'environ 2%.

Portzamparc parle d'une publication rassurante dans le sens où le ralentissement de la demande et le fait qu'il vaut mieux viser le bas de la fourchette normative de marge étaient déjà intégrés à son scénario et, probablement par le marché, au regard de l'évolution récente du titre. Le broker rehausse sa cible de 60,6 à 62,2 euros et reste à acheter'.