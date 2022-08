SII : forte croissance maintenue en début d'exercice

(Boursier.com) — Le groupe SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, a réalisé au cours du premier trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 238,5 ME, en hausse de 27,4%. SII souligne que toutes les entités géographiques ont contribué à cette performance positive, à la seule exception de l'Espagne dont la base de comparaison était élevée. Cette croissance a été alimentée par un taux d'activité au plus haut depuis près de trois ans, une évolution des effectifs liée au niveau de recrutement de l'exercice précédent et une excellente performance commerciale de toutes les équipes.

En France, SII réalise un chiffre d'affaires de 102 ME au cours de ce premier trimestre, soit une croissance entièrement organique de 13%. Le Taux d'Activité Congés Exclus (TACE) a encore progressé pour atteindre un niveau optimal à 90,9%. Tous les principaux secteurs économiques sur lesquels opère le groupe SII ont contribué à cette performance. Les équipes enchaînent ainsi un cinquième trimestre consécutif de croissance organique à deux chiffres.

A l'International, le groupe enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 136,5 ME en croissance de 40,9% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. À l'exception de l'Espagne (-3%) dont la base de comparaison était forte, tous les pays poursuivent leur croissance organique, avec pour certains des performances supérieures au plan, parmi ceux-ci : la Pologne (+43%), l'Allemagne (+31%), la Roumanie (+88,0%), le Chili (+56%), le Canada (+82%) et la République Tchèque (+73%).

SII confirme avec confiance les perspectives attendues pour l'ensemble du premier semestre de cet exercice : une croissance organique du chiffre d'affaires à deux chiffres, attendue dorénavant au-delà de 20% et une marge opérationnelle comprise entre 9 et 10%, sous réserve d'une évolution sans changement majeur de la situation sanitaire et géopolitique.