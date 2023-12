SII : dépôt d'une OPAS à 70 euros par action

(Boursier.com) — Société pour l'Informatique Industrielle (SII) annonce la conclusion d'un protocole d'investissement entre les membres du groupe familial de Bernard Huvé (fondateur et président du conseil de surveillance de SII), Eric Matteucci (président du directoire de SII), les autres membres du directoire de SII, la société SII Goes On et des fonds gérés ou conseillés par Blackstone Tactical Opportunities Advisors LLC, en vue du dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur les actions SII.

L'offre est formulée à un prix de 70 euros par action SII. Elle sera ouverte pour une durée de 10 jours de négociation, et éventuellement suivie d'un retrait obligatoire, si les conditions sont réunies, notamment l'atteinte d'un seuil de 90% du capital et des droits de vote théoriques de la société.

Le prix proposé par action SII dans le cadre de l'offre fait ressortir une prime de 32,3% sur le cours de l'action à la clôture du marché le 8 décembre, dernier jour de cotation avant l'annonce de l'opération, et de, respectivement, 40,6%, 47,1% et 41,9% sur le cours moyen pondéré par les volumes de l'action SII au cours des 20, 60 et 120 derniers jours de bourse.

Au résultat de la conclusion du Protocole d'Investissement, le concert, au sein duquel le Groupe Familial Huvé demeure prédominant, détient à ce jour 10.624.189 actions et autant de droits de vote théoriques de la société. Ils représentent 53,12% du capital et des droits de vote théoriques.

Le Fondateur, les Enfants Huvé, le Dirigeant et les Managers ont conclu un engagement collectif de conservation (Pacte Dutreil 2023) aux termes duquel ils s'engagent à conserver pendant une durée minimale de 2 ans leur participation collective sur un nombre de 7.792.606 actions SII.

Le Groupe Familial Huvé, le Dirigeant et les Managers souhaitent désormais être accompagnés d'un partenaire financier professionnel pour délivrer le plan d'affaires au cours des prochaines années et être en mesure de saisir des opportunités de développement tout en allégeant les contraintes règlementaires et administratives et les coûts liés à la cotation.

A la demande de SII, la cotation des actions a été suspendue le 11 décembre. La société a demandé la reprise de la cotation des actions.

L'action est actuellement sur un dernier cours de 52,9 euros.