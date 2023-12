SII, croissance toujours solide, ralentissement conjoncturel maîtrisé...

(Boursier.com) — Hasard du calendrier, SII publiait ses résultats semestriels au soir de la première journée du CIC Forum by Market Solutions. Une publication bien accueillie sur le marché (+3,30% pour le titre le lendemain) qui a permis au groupe de franchir à nouveau le niveau symbolique du Milliard d'euros de capitalisation et au Président du Directoire, Eric Matteucci, d'expliquer aux investisseurs la dichotomie entre un chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette annoncée et une marge à l'inverse dans le bas : " Le calendrier du semestre présentait 3 jours ouvrés de moins, soit un impact direct sur la marge et puis la dynamique de marché se tasse de trimestre en trimestre, cela pèse... "

Le ralentissement économique se matérialise donc reconnait le dirigeant qui note que ses clients, bien que dans des secteurs affichant toujours des rentabilités conséquentes, aéronautique, banques... sont plus prudents quant à leurs investissements. " Le phénomène est assez généralisé, mais avec une explication différente pour chaque secteur ", ajoute-t-il. Dans ce contexte, donner une perspective à 6 mois " c'est prendre des risques inutiles "pour Eric Matteucci, qui ne réalise l'exercice que pour le prochain trimestre et vise une croissance comprise entre 7 et 10%, en comptabilisant encore un petit effet "croissance externe".

Recrutements

Dans cette conjoncture un peu moins porteuse, SII fait preuve d'agilité en adaptant ses recrutements à ce ralentissement. " On sait accélérer lorsqu'il le faut et freiner quand c'est nécessaire ! " indique le dirigeant, qui malgré le freinage attendu considère qu'il faudra toujours recruter, mais dans de moindres proportions, pour faire face aux besoins et au turnover. D'ailleurs, au cours du premier semestre, 723 nouveaux collaborateurs ont rejoint les effectifs en France. ET SII indique avoir franchi récemment le cap des 200 collaborateurs en Nouvelle-Aquitaine. Un seuil symbolique pour SII devenu acteur incontournable de l'économie locale. Il reconnait aussi que depuis plusieurs années, " quelle que soit la situation économique, recruter est devenu compliqué, mais que le savoir-faire du groupe en la matière est d'une efficacité redoutable ! "

A l'international, la Pologne, place forte de SII, se porte toujours bien, mais connait aussi un ralentissement combiné à une diminution de sa compétitivité. L'écart de salaires diminue quelque peu avec les autres pays dont la France, en raison d'une forte inflation salariale sur place. Et SII n'hésite pas à solliciter d'autres pays en offshore, comme la Roumanie.

Acquisitions?

SII dont la stratégie repose sur une culture de la croissance organique qui lui a régulièrement permis de progresser plus vite que son marché, ne s'interdit pas de nouvelles opérations complémentaires de croissance externe, à l'image de celles réalisées en mai et janvier derniers. " Nous sommes, c'est vrai, plus actifs que par le passé en la matière, avec une équipe dédiée, mais pour réaliser des opérations qui ont une valeur sur le plan industriel, pas pour simplement additionner du chiffre d'affaires. D'ailleurs, nous ne basculerons pas dans une stratégie de croissance externe liée à une volonté de gonfler le chiffre d'affaires. ", explique Eric Matteucci.