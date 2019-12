SII confirme ses ambitions d'exercice

SII confirme ses ambitions d'exercice









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2019-2020, SII réalise un chiffre d'affaires de à 325,90 millions d'euros, en hausse de +10,2% par rapport à fin septembre 2018. La croissance organique enregistre une progression +10,4%.

La profitabilité du groupe SII s'accroît en France et à l'international avec un résultat opérationnel en augmentation de +14,6% à 23,33 ME sur le semestre. Le résultat opérationnel international progresse de 17% porté par l'amélioration des performances au Chili et aux Pays-Bas et la poursuite des très bons résultats en Pologne. En France, le résultat opérationnel ressort en hausse de 11,3% soutenu par un jour ouvré supplémentaire.

Le résultat opérationnel bénéficie de façon peu significative (+219 kE) de la première application de la norme IFRS16 qui impacte positivement la marge opérationnelle à hauteur de +0,07%.

La progression de l'activité fait ressortir un résultat net en hausse de +8,2% à 14,77 ME, après prise en compte du résultat financier et des impôts.

A fin septembre 2019, la trésorerie disponible s'élève à 78,7 ME (79,9 ME à fin mars 2019).

Le groupe SII a de nouveau réalisé de bonnes performances au cours de ce 1er semestre 2019-2020. La dynamique sectorielle couplée à la mise en place de la nouvelle organisation ont permis de réaliser un chiffre d'affaires en croissance de 10,2%. Le résultat opérationnel affiche également une solide progression de 14,6% par rapport au 1er semestre 2018-2019 , indique Eric Matteucci, Président du Directoire.

Nouvelle composition du directoire

En lien avec la mise en place de la nouvelle organisation du Groupe en septembre 2019 et compte tenu d'un mandat arrivant à échéance, François Goalabré, Antoine Leclercq et Charles Mauclair, membres du Comité Exécutif, intègrent le Directoire aux côtés d'Eric Matteucci. Ce dernier déclare : Je suis d'accueillir à mes côtés au sein du Directoire, Messieurs François Goalabré, Antoine Leclercq et Charles Mauclair. Je leur souhaite pleine réussite. Enfin, je profite de cette nouvelle étape pour remercier chaleureusement Messieurs Jean-Paul Chevée et Patrice Demay qui ont oeuvré avec enthousiasme à mes côtés au développement du groupe SII .

Perspectives 2019-2020

SII confirme ses objectifs pour l'exercice 2019-2020... Le groupe vise un chiffre d'affaires compris entre 675 et 700 ME, soit 7 à 11% de croissance, accompagné d'une hausse du résultat opérationnel au même rythme.