SII : chute du résultat

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de SII s'établit ce S1 2020/2021 à 301,2 ME en recul de 7,6% à taux courants et de -5,9% à taux constants, pénalisé par des périodes de confinement dans différents pays.

Grâce à la résilience de l'activité à l'international, la part du chiffre d'affaires réalisée à l'étranger ressort à 53% sur le semestre.

SII délivre un résultat opérationnel d'activité de 12,03 ME contre 24,08 ME. La marge opérationnelle d'activité s'établit à 4%, en repli de 3,4 points, ce contexte particulier ayant engendré une nette dégradation du taux d'occupation, qui a connu un point bas en avril et une reprise progressive depuis lors.

En baisse de 51%, le résultat net s'établit à 7,15 MEUR, soit une marge nette de 2,4%.

La reprise d'activité prévue au troisième trimestre devrait conduire, dans un contexte de situation stabilisée, à une amélioration du résultat opérationnel au second semestre 2020/2021 par rapport au premier semestre 2020/2021.