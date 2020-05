SII : chiffre d'affaires annuel en hausse de 6,9%

SII : chiffre d'affaires annuel en hausse de 6,9%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe de Conseil en Technologies SII a réalisé sur l'exercice 2019-2020 un chiffre d'affaires de 675,1 ME, en hausse de 6,9%. Le développement se poursuit tant en France qu'à l'International avec une progression du chiffre d'affaires respectivement de 1,3% et 13,6%. Au 4ème trimestre, le chiffre d'affaires atteint 175,7 ME, en progression de 1,8% par rapport au 4ème trimestre de l'exercice précédent.

En France, SII réalise un chiffre d'affaires de 346,3 ME sur l'ensemble de l'exercice, en progression de 1,3%. Au cours du dernier trimestre, l'activité a généré un chiffre d'affaires de 87,9 ME (-6,5% par rapport au T4 2018-2019). Le confinement lié à la crise du COVID-19 a dégradé le taux d'activité d'environ 20% en France à compter du 16 mars 2020. Hors ce confinement, le groupe SII aurait renoué avec la croissance de chiffre d'affaires sur ce dernier trimestre. Parmi les secteurs d'activité des clients, ceux de la défense et de l'aéronautique ont été les plus touchés.

A l'International, la croissance globale se poursuit à un rythme soutenu (+13,6%) et l'activité représente 48,7% du chiffre d'affaires du groupe à 328,8 ME. La crise du COVID-19 a eu un impact plus marqué en Espagne et en Allemagne. Sur le quatrième trimestre, l'activité progresse de +12,2% par rapport au même trimestre de l'exercice 2018/2019 avec un chiffre d'affaires de 87,8 ME. Cette nouvelle performance, réalisée dans un contexte disparate selon les pays, résulte de la forte activité dans les pays suivants : Pologne (+22,6%), Roumanie (+33,9%), Pays-Bas (+29,2%), Maroc (+12,6%), Colombie (+14,5%) et Royaume-Uni (+91,6%). Sur ce trimestre troublé par la crise sanitaire, la situation est globalement stable en Allemagne (+2,7%), au Canada (-2,3%), en Belgique (-3,9%) et en République Tchèque (-4,2%) et ressort en décroissance en Espagne (-11,8%) et au Chili (-13,5%).

Comme annoncé à la mi-avril, les marges nettes et opérationnelles seront impactées par les effets du confinement, particulièrement en France. Dans un environnement où la visibilité est très faible et où débute le déconfinement, le groupe SII n'est pas encore en mesure d'établir un objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2020-2021. L'activité du premier trimestre sera particulièrement impactée en France avec une baisse attendue entre -20% et -25%. L'activité internationale sera également touchée mais dans une moindre mesure (entre -5% et -10% selon les premières estimations du groupe).

SII fournira de nouvelles précisions sur ses perspectives 2020-2021 lors de la publication de ses résultats annuels, le mardi 9 juin 2020 après bourse