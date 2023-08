SII : belle croissance portée par l'international

(Boursier.com) — Le groupe SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, a réalisé au cours du premier trimestre de son exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires de 269,3 ME, en hausse de 12,9%. Cette performance est principalement alimentée par le développement des activités à l'international.

En France, SII réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 109,4 ME, en croissance de 7,3% (dont 3,3% en organique). Le Taux d'Activité Congés Exclus (TACE) s'est légèrement détérioré mais est resté à un niveau élevé au-dessus de 90%.

A l'International, le groupe enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 160 ME, en croissance de 17,1% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. Quelques pays sont en décroissance organique : L'Espagne (-11%) qui poursuit l'assainissement de son activité, la Belgique également (-23%) et le Canada (-6%) fortement impacté par la baisse de la demande. Tous les autres pays poursuivent leur croissance organique, dont certains à un rythme soutenu : la Pologne (+16%), l'Allemagne (+22%), la Roumanie (+42%), le Chili (+11%), et la République Tchèque (+51%).

La performance réalisée au cours de ce premier trimestre permet à SII de réitérer les perspectives attendues pour l'ensemble du premier semestre de cet exercice : une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 8 et 12%, et une marge opérationnelle maintenue entre 9 et 10%.

Il sera proposé, lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires du 21 septembre 2023, le versement d'un dividende de 0,50 euro par action.