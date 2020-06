SII : baisse de 13% du résultat net annuel

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de SII pour l'exercice clos au 31 mars 2020 s'établit à 676,3 ME, en croissance de 7,1% par rapport à fin mars 2019. La croissance organique ressort à 7,3%, supérieure au marché de référence.

L'exercice 2019/2020 se termine avec une répartition du chiffre d'affaires équilibrée entre la France et l'international, respectivement à hauteur de 51% et 49% du chiffre d'affaires.

A fin mars 2020, SII délivre un résultat opérationnel d'activité de 44,16 ME contre 48,1 ME. La marge opérationnelle d'activité s'établit à 6,53%, en repli dans de un contexte de crise sanitaire.

Le résultat net s'établit à 26,41 ME vs 30,6 ME, soit -13%.

La trésorerie nette est de 55,3 ME contre 32,8 ME à fin d'exercice précédent.

SII proposera lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui aura lieu le 17 septembre 2020, le versement d'un dividende d'un montant de 0,10 Euro par action.

Le premier trimestre 2020/2021, incluant une période de confinement et le début du déconfinement, devrait faire ressortir une baisse de chiffre d'affaires comprise entre -8% et -10% par rapport à l'exercice précédent.