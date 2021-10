SII acquiert ANANKEI en Belgique

(Boursier.com) — Le Groupe SII renforce sa présence en Belgique avec l'acquisition de la société ANANKEI BV, dont le siège social est situé à Louvain.

ANANKEI BV est une entreprise de conseil IT à dimension humaine, spécialisée en infrastructure et télécom et qui accompagne la transformation digitale des entreprises belges depuis plus de 15 ans. Son portefeuille client est composé d'une quinzaine de grands comptes internationaux, principalement dans les secteurs des Télécoms, de la Banque Finance et Assurance ainsi que de l'Energie.

ANANKEI BV a réalisé un chiffre d'affaires de près de 8 ME sur l'année 2020 avec un effectif de 100 personnes.

Grâce à cette acquisition, le Groupe SII élargit son offre de services en Belgique dans des secteurs stratégiques, et renforce sa proximité avec un ensemble de clients grands comptes.

L'acquisition de 100% des actions de la société ANANKEI BV a été entièrement réalisée en numéraire et les activités seront consolidées dans les comptes du Groupe SII à compter du 1er novembre 2021.

Cette opération de croissance externe s'inscrit dans la stratégie de développement du Groupe SII à l'international.

