SII : +8% !

(Boursier.com) — SII grimpe de 8% à plus de 46 euros ce mercredi, alors que le groupe a réalisé au cours du premier semestre de son exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires de 376,3 ME, en hausse de 24,9% avec une dynamique de croissance en France et à l'International presque équivalente. Sur le deuxième trimestre de l'exercice 2021-2022, le chiffre d'affaires est en hausse de 23%.

L'activité du premier semestre 2021-2022 est jugée supérieure aux attentes et a conduit le groupe, si les situations économique et sanitaire restent instables, à réviser à la hausse ses perspectives de croissance de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice avec une croissance organique d'au moins 15%, au lieu de 10% comme annoncé le 9 juin dernier. SII confirme par ailleurs anticiper l'amélioration de sa marge opérationnelle sur l'exercice.

Portzamparc parle d'une nouvelle publication "solide" pour le groupe, "la sixième d'affilée au-dessus de ses attentes". De quoi maintenir sa recommandation 'Acheter' avec un objectif de cours relevé de 46,1 à 50,3 euros.