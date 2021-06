SII : +6% !

(Boursier.com) — SII grimpe de 6% ce jeudi à 29 euros, alors que le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31 mars 2021 s'est établi à 654,2 ME en recul de 3,3% à taux courants et -1,5% à taux constants. SII a délivré un résultat opérationnel d'activité de 38,7 ME vs. 44,4 ME, soit -13%.

La marge opérationnelle d'activité s'est nettement améliorée au second semestre avec la reprise progressive de l'activité. Sur l'exercice, elle ressort à 5,9%, en repli de 0,7 points seulement. Le résultat net recule de son côté de 8% à 24,7 ME contre 26,9 ME.

La trésorerie nette ressort à 88,4 ME contre 57,2 ME à fin mars 2020. SII proposera lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui aura lieu le 16 septembre 2021, le versement d'un dividende d'un montant de 0,15 Euro par action.

SII anticipe une croissance organique de 10% et une amélioration de sa marge opérationnelle sur l'exercice 2021/2022. Ainsi, à fin mars 2022, le chiffre d'affaires attendu se situerait en nette hausse organique par rapport au chiffre d'affaires pré-crise sanitaire.

Le premier trimestre 2021/2022 marquera quant à lui un fort effet de base favorable, le premier trimestre 2020/2021 s'étant déroulé pendant le premier confinement...

"Nous serons amenés à relever notre scénario et notre objectif après la réunion prévue ce jeudi" commente Portzamparc. "Dans l'attente, nous confirmons notre recommandation 'Acheter'... Selon nous, le titre reste peu cher, alors que les probabilités de bonnes surprises sont non négligeables, comme en atteste cette publication par exemple" estime l'analyste qui vise pour le moment un cours de 30,90 euros sur le dossier.