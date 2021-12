SII : +10% !

(Boursier.com) — SII grimpe de 10% à 46,90 euros ce mercredi, après avoir enregistré un chiffre d'affaires record sur ce premier semestre 2021/2022 à 376,3 ME. Le groupe a renoué avec sa dynamique de croissance d'avant crise et voit son chiffre d'affaires progresser de 25,6% par rapport au chiffre d'affaires réalisé au premier semestre 2020/2021 et de 15,5% par rapport à celui réalisé au cours de l'exercice 2019/2020.

A fin septembre 2021, la rentabilité du groupe s'est accrue nettement en France comme à l'international avec un résultat opérationnel qui triple par rapport au premier semestre de l'exercice précédent pour atteindre un niveau record de 35,2 ME. La marge opérationnelle s'établit à 9,4%, soit +5,6 points. Le résultat net s'établit à 27,8 ME, soit une marge nette de 7,4% vs. 2,37% à fin septembre 2020.

Au 30 septembre, le bilan fait ressortir une trésorerie nette renforcée à 101 ME, contre 88,4 ME à fin mars 2021. Les capitaux propres s'établissent à 204,3 ME contre 180,9 ME à fin mars 2021.

SII confirme qu'il réalisera, a minima, pour l'exercice 2021/2022 ses objectifs de croissance déjà révisés à la hausse, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 15%, et que son niveau de marge opérationnelle à fin d'exercice devrait rester, comme au 1er semestre, supérieur au niveau d'avant crise sanitaire...

"Nous nous attendions déjà à ce que SII soit plus rentable dès cette année qu'avant la crise (PZP MOP 7,8% vs 7,3% en 2018/19) mais nos attentes étaient malgré tout visiblement prudentes" commente Portzamparc qui estime que l'avance prise au S1 "l'amènera à relever son scénario suite à la réunion de présentation prévue ce midi". De quoi rester forcément à l'achat sur le dossier...