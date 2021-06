Signaux Girod : transfert sur Euronext Growth

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Signaux Girod annonce le transfert de la cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris. La demande d'admission des titres de la société sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des Admissions d'Euronext le 16 juin 2021. Le transfert sera effectif à compter de la séance de bourse du 18 juin 2021. Ce transfert sur le marché Euronext Growth Paris vise à permettre à Signaux Girod "de bénéficier de la dynamique et de la visibilité de ce marché, tout en maîtrisant ses frais généraux". En effet, Euronext Growth Paris propose un fonctionnement simplifié, plus adapté à la taille et aux besoins du groupe, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers.

La Société demeurera soumise aux dispositions applicables en matière d'information permanente du marché et plus particulièrement aux dispositions du règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marche', et continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant le groupe. A compter du 18 juin 2021, le nouveau code mnémonique de l'action sera ALGIR. Le code ISIN demeurera inchangé : FR0000060790. Par ailleurs, l'action restera éligible aux PEA et PEA-PME.