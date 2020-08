Signaux Girod suspend ses prévisions

Crédit photo © Signaux Girod

(Boursier.com) — L 'impact de la Covid 19 a été très prononcé sur le chiffre d'affaires de Signaux Girod au 3e trimestre de l'exercice 2019-2020 puisque la chute d'activité est de 31,9% à 18,1 millions d'euros sur la période par rapport à l'exercice précédent.

En cumulé sur 9 mois, la baisse de chiffre d'affaires est de 14,4%, à 62,9 ME (73,1 ME sur 3 trimestres de 2019-2020).

La baisse du chiffre d'affaires Signalisation France a été de 74% pour le mois d'avril, et de 34% pour le mois de mai. La reprise normale d'activité s'est opérée à partir du mois de juin.

Concernant les sociétés spécialisées, Signaux Girod indique : Nous avions anticipé une baisse d'activité sur cet exercice en raison des élections municipales. Cette baisse a été accentuée de manière très forte par la crise sanitaire avec également un retard pris pour l'élection des maires dont l'impact sera sensible jusqu'à la fin de l'exercice . Enfin pour les activités internationales, après une météo défavorable au 2e trimestre en Europe centrale retardant certains chantiers, le 3e trimestre de l'exercice a été marqué par la pandémie du coronavirus et des difficultés sur la filiale espagnole. Le retour à la normale semble s'opérer sur ce 4e trimestre avec néanmoins une activité toujours affectée par la crise sanitaire dans certains pays .

Le démarrage de l'exercice 2019-2020 était en phase avec les projections de chiffres d'affaires de Signaux Girod, mais compte tenu des incertitudes sanitaires persistantes, le groupe suspend ses prévisions.