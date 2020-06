Signaux Girod suspend ses objectifs de l'exercice 2019-2020

Crédit photo © Signaux Girod

(Boursier.com) — Au 1er semestre de son exercice 2019-2020, Signaux Girod réalise un chiffre d'affaires de 44,5 millions d'euros. Il est en baisse de -4,4% sur cette période.

Le résultat opérationnel courant (ROC) du 1er semestre est de -3,4 ME. Il est en retrait en raison de la crise sanitaire et d'une baisse d'activité sur les filiales étrangères. Le résultat net consolidé est de -3 ME pour également un résultat net part du groupe de -3 ME (-3,2 ME au 1er semestre 2018-2019).