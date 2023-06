Signaux Girod : résultats semestriels positifs

(Boursier.com) — Le groupe Signaux Girod a réalisé des résultats positifs au premier semestre de son exercice 2022-2023 avec une amélioration de 2,7 ME du résultat net consolidé par rapport à l'exercice précédent. Le résultat opérationnel passe de à -2,1 ME à 1,1 ME et le bénéfice de -1,9 ME à 0,8 ME.

Au 31 mars 2023, le groupe disposait d'une trésorerie nette d'endettement légèrement positive (trésorerie de 14 ME pour des emprunts de 13,9 ME).

Malgré les incertitudes sur les budgets des collectivités locales, Signaux Girod espère maintenir son volume d'activité au second semestre.