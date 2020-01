Signaux Girod : résultats consolidés 2018/2019

Signaux Girod : résultats consolidés 2018/2019









Crédit photo © Girod

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Signaux Girod a progressé de 2,4% sur l'exercice écoulé, dont +0,2 point lié à l'application de la norme IFRS 15. Le résultat net consolidé augmente de 4,9 ME par rapport à l'exercice précédent, il s'établit à +1,5 ME. Il intègre une charge d'impôts de 1,8 ME et bénéficie d'un résultat sur activités abandonnées (Canada) pour +0,7 ME.

Le résultat opérationnel comptabilise des autres produits liés à la cession d'actifs pour un montant de 2,1 ME. Il progresse donc de 8,3 ME et atteint +2,7 ME, les pertes de valeur ressortant à -0,3 ME sur cet exercice contre -4 ME l'exercice précèdent.

Le résultat opérationnel courant s'améliore de 1,1 ME permettant d'atteindre l'équilibre. Il se décompose de la manière suivante sur les différents pôles :

Signalisation France : (CA : 64,6 ME - ROC : -1,6 ME)

L'exercice a été marqué par une forte baisse d'activité sur les mois de décembre 2018 et janvier 2019 entraînant une baisse du chiffre d'affaires de 4,1% sur l'exercice. Néanmoins, une amélioration du résultat opérationnel courant a été réalisée à hauteur de 1 ME pour parvenir à -1,6 ME.

Sociétés spécialisées : (CA : 11,2 ME - ROC : +1,3 ME)

A périmètre constant, l'activité progresse de 27,8% sur ce pôle avec de belles performances en termes de résultat opérationnel courant par rapport à l'exercice précédent (+0,8 ME).

Activités internationales : (CA : 24.3 ME - ROC : +0,3 ME)

Avec un très bon niveau d'activité notamment pour les filiales roumaine et hongroise, le chiffre d'affaires progresse de 12,2% mais le résultat opérationnel courant se dégrade (-0,7 ME) dû à une importante perte constatée cet exercice suite aux problèmes de défaillance du management local rencontrés sur notre filiale marocaine en début d'exercice.

Perspectives du groupe

"Concernant le secteur Signalisation France, les efforts vont être dorénavant concentrés sur l'amélioration opérationnelle des travaux, ainsi que sur l'efficience commerciale.

Sur l'exercice en cours, nous prévoyons une progression de notre chiffre d'affaires.

L'activité des sociétés spécialisées devrait connaître un recul sur l'exercice après une année de forte croissance, le chiffre d'affaires des activités internationales devrait se stabiliser. Au global, nous anticipons une légère amélioration du résultat opérationnel courant de l'exercice en cours".

Sur cet exercice, le groupe a encore renforcé sa situation financière avec un endettement net tombé à 6,2 ME. Avec un 'gearing' de 9,95%, le groupe est en position favorable pour mener à bien ses projets.