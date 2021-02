Signaux Girod : Projet de transfert de la cotation des titres

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de Signaux Girod qui s'est réuni le 28 janvier 2021, a décidé de soumettre aux actionnaires, lors d'une assemblée générale mixte prévue le 25 mars 2021 le projet de transfert de la cotation des titres de la Société sur le marché Euronext Growth géré par Euronext Paris S.A..

"Euronext Growth s'est affirmé depuis sa création comme le marché de prédilection pour les entreprises de croissance d'une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros et d'un flottant supérieur à 2,5 millions d'euros.

Ainsi, ce projet de transfert permettra non seulement à la Société d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille et à sa capitalisation boursière, mais également de bénéficier de la dynamique et de la visibilité qu'offre celui-ci, tout en maîtrisant ses frais généraux" commente le groupe.

Modalités du transfert

Le Conseil d'administration, qui s'est réuni le 28 janvier 2021, a décidé de mettre en oeuvre ce projet de transfert.

Sous réserve de l'approbation de ce projet de transfert par les actionnaires réunis en Assemblée Générale et de l'accord d'Euronext Paris S.A., la cotation des titres de la Société sur Euronext Growth Paris s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la Société, sans émission d'actions nouvelles.

Dans le cadre de ce projet de transfert, la Société sera accompagnée par Gilbert Dupont en qualité de Listing Sponsor.

Conformément à la réglementation en vigueur, la société souhaite informer ses actionnaires de certaines des conséquences possibles d'un tel projet de transfert :

A compter de l'exercice 2020/2021, le rapport semestriel, incluant les états financiers et le rapport d'activité, sera publié dans un délai de 4 mois suivant la fin du semestre (au lieu du délai de 3 mois actuellement en vigueur sur Euronext Paris). Le Groupe pourra également choisir d'établir ses comptes soit dans le référentiel IFRS, soit en normes françaises.

La société restera soumise, pendant une durée de 3 ans à compter du transfert de ses titres sur Euronext Growth, au régime des offres publiques obligatoires et au maintien des obligations d'information relatives aux franchissements de seuils légaux, telles qu'applicables aux actionnaires des sociétés dont les titres sont admis sur Euronext Paris.

Passé ce délai de 3 ans, les dispositions relatives aux offres publiques obligatoires s'appliqueront en cas de franchissement à la hausse par un actionnaire, directement ou indirectement, seul ou de concert, du seuil de 50% du capital ou des droits de vote de la Société. Par ailleurs, tout franchissement, à la hausse comme à la baisse, des seuils de participation représentant 50% et 90% du capital ou des droits de vote de la Société fera l'objet d'une communication, conformément aux dispositions applicables.

Euronext Growth étant un système multilatéral de négociation organisé, la société demeurera soumise aux dispositions applicables en matière d'information permanente du marché et plus particulièrement aux dispositions du règlement (UE) no 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

Les dirigeants de la société (et les personnes qui leur sont liées) demeureront soumis à l'obligation de déclarer les opérations qu'ils réalisent sur les actions et titres de créance de la Société.

La société attire l'attention sur le fait qu'il pourrait résulter du transfert sur Euronext Growth une évolution de la liquidité du titre différente de celle constatée sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Ledit transfert pourrait également conduire certains investisseurs, privilégiant les titres d'émetteurs cotés sur un marché réglementé, à vendre leurs titres Signaux Girod.