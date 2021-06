Signaux Girod : proche de l'équilibre au 1er semestre

Crédit photo © Signaux Girod

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Signaux Girod au 1er semestre 2020-2021 est de 45,5 millions d'euros. Il est en augmentation de 2,2% sur cette période (44,5 ME un an plus tôt). L'amélioration opérationnelle au sein des filiales espagnole et péruvienne permet de retrouver un résultat positif.

Le résultat net part du groupe est de -0,7 ME (-3 ME un an plus tôt).

Le groupe maintient un faible niveau d'endettement (emprunts s'élevant à 10.6 ME) et une trésorerie en amélioration s'élevant à 10,9 ME.