Signaux Girod : poussif au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au 1er trimestre de l'exercice 2023/2024, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Signaux Girod est de 27,8 millions d'euros. Il est en régression de -3,6% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent (28,9 ME).

Lors du précédent exercice, le chiffre d'affaires trimestriel intégrait un reliquat d'activité des filiales espagnole et lettone à hauteur de 1,7 ME. A périmètre identique, l'activité globale du groupe progresse de +2,1%.

La baisse du volume d'activité Signalisation France se traduit par un recul de -3,3% du chiffre d'affaires. L'activité des Sociétés spécialisées est en retrait de -14,3%. Le niveau de commandes actuel devrait améliorer le chiffre d'affaires des prochains mois.

Le chiffre d'affaires à l'International enregistre une variation de -1,5% sur ces 3 premiers mois. A périmètre constant, il affiche une hausse de +24,2%, démontrant la bonne dynamique de ce pôle.