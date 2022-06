Signaux Girod : maintient ses perspectives malgré l'augmentation des coûts

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Signaux Girod est en augmentation de +4,9% au 1er semestre 2021/2022, à 47,7 millions d'euros.

Avec un niveau d'activité stable par rapport à l'exercice précédent, le résultat opérationnel courant de la Signalisation France (65,9% du CA ; -2,1 ME de ROC) se dégrade de -0,7 ME en raison de la hausse des cours des matières premières qui n'a pas pu être intégralement répercutée sur les prix de vente. Le chiffre d'affaires des Sociétés spécialisées (9,1% du CA groupe) progresse de +11%, et le résultat opérationnel courant augmente de +0,2 ME, à 0,1 ME. Cette bonne dynamique devrait se poursuivre au second semestre de l'exercice. Malgré une hausse significative (+17,5%) du chiffre d'affaires Activités internationales (25% du CA groupe), le résultat opérationnel courant de ce secteur s'est dégradé de 0,8 ME, revenant à -0,6 ME suite à des difficultés opérationnelles au sein des filiales espagnole, marocaine et lettone.

Le résultat net consolidé est une perte de -1,9 ME (-0,8 ME au 1er semestre 2020-2021). Le résultat net part du groupe s'établit à -1,9 ME (-0,7 ME un an plus tôt).

Au 31 mars 2022, le groupe Signaux Girod maintient un faible niveau d'endettement net avec des emprunts de 12,3 ME et une trésorerie de 6,1 ME.

Perspectives

Malgré les incertitudes liées à l'augmentation des coûts matières et énergies, Signaux Girod maintient les perspectives annoncées de résultat opérationnel courant.

Les comptes semestriels seront disponibles sur le site, le 1er juillet 2022 après bourse.