Signaux Girod : les marges s'améliorent en 2023

(Boursier.com) — L 'exercice 2023 de Signaux Girod enregistre une progression du chiffre d'affaires de +2,6% à 105,2 millions d'euros (+8,1% à périmètre constant).

Le résultat opérationnel courant ressort à +4 ME.

L'Ebitda augmente de 3,6 ME et passe de 4,9% du chiffre d'affaires au 30 septembre 2022 à 8,2% du chiffre d'affaires au 30 septembre 2023 (après retraitement du calcul de l'Ebitda de l'exercice précédent). Les marges se sont améliorées notamment suite à la normalisation du prix des matières premières.

Le bénéfice net consolidé de l'exercice atteint 3 ME. Il intègre une perte de valeur de 0,5 ME constatée sur le goodwill de la filiale spécialisée Concept Urbain.

Situation financière

Le groupe dispose d'un niveau de liquidités de 16,7 ME au 30 septembre 2023. Son endettement net global est de 4,2 ME (dont 4,8 ME de dettes liées à l'application de la norme IFRS 16) contre 10 ME (dont 6,1 ME de dettes liées à l'application de la norme IFRS 16) au 30 septembre 2022.

La solidité financière de Signaux Girod est renforcée avec un 'gearing' de 7,6% (19,5% à la clôture de l'exercice précédent).

Perspectives

A ce jour, la diminution de la demande ressentie sur le secteur Signalisation France risque de réduire le volume de chiffre d'affaires et donc les résultats, à la différence des deux autres secteurs qui devraient rester stables.

Le conseil d'administration proposera lors de l'assemblée générale du 28 mars 2024, un dividende de 1 euro par action.