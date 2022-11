Signaux Girod : le CA annuel progresse de 8,2%

(Boursier.com) — Par rapport à l'exercice précédent, le chiffre d'affaires de Signaux Girod progresse de 6,3% sur le 4ème trimestre à 26,6 ME et de 8,2% sur l'exercice à 102,6 ME.

Signalisation France :

Le chiffre d'affaires continue sa progression de 4,1% sur ce dernier trimestre de l'exercice. Il démontre une dynamique légèrement supérieure à l'attendu sur l'ensemble de l'exercice.

Sociétés spécialisées :

L'activité soutenue de ce pôle se confirme avec une hausse de 4,3% sur ce trimestre. L'évolution de +15,3% du chiffre d'affaires sur l'exercice est conforme à nos prévisions.

Activités internationales :

La croissance de ce secteur se poursuit au 4ème trimestre avec une augmentation de 11,6% de son chiffre d'affaires. Sur l'exercice, avec 17,1% de hausse, le niveau de chiffre d'affaires dépasse nos perspectives.

"Le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à nos prévisions avec néanmoins, un résultat impacté par la hausse du coût des matières premières et des difficultés opérationnelles sur certaines filiales internationales" conclut le groupe.

Prochain communiqué : Résultats annuels le 26 janvier 2023 après bourse.