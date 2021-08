Signaux Girod : l'activité progresse de 11% sur 9 mois

Signaux Girod : l'activité progresse de 11% sur 9 mois









(Boursier.com) — Le 3e trimestre de l'exercice 2020-2021 de Signaux Girod est en progression de +34,7% par rapport à l'exercice précédent qui avait été très fortement impacté par la crise de la COVID-19. Le chiffre d'affaires ressort à 24,3 millions d'euros sur le trimestre.

Le chiffre d'affaires de Signalisation France progresse de 37% sur le trimestre à 16,1 ME. Il retrouve ainsi un niveau habituel. L'activité a néanmoins été freinée par des perturbations liées à la raréfaction des matières premières et une météo très défavorable pour les activités de marquage au sol. Conformément aux attentes du groupe, l'activité du pôle Sociétés spécialisées progresse de +82,1% sur le trimestre, à 2,9 ME. Avec un chiffre d'affaires de 5,3 ME sur le trimestre, le secteur international retrouve un niveau d'activité satisfaisant.

Au cumul depuis le début de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 69,7 ME, en croissance de 11,4% sur 9 mois (62,6 ME sur les 9 premiers mois de l'exercice 2019-2020).

Le niveau global d'activité est en phase avec les objectifs du groupe.