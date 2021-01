Signaux Girod : en perte de 5,2 ME sur l'exercice 2019-2020

Crédit photo © Signaux Girod

(Boursier.com) — En progression avant le 1er confinement, le chiffre d'affaires de Signaux Girod a terminé en baisse de -13,3% à 86,8 millions d'euros (100,1 ME un an plus tôt) en raison de la crise sanitaire. La perte de l'exercice atteint -5,2 ME. Elle intègre une dépréciation d'un goodwill de -1,1 ME.

Le résultat opérationnel courant ressort à -4,2 ME et se décompose de la manière suivante sur les différents pôles :

- Signalisation France : chiffre d'affaires à 59,2 ME ; ROC à -2,3 ME

- Sociétés spécialisées : chiffre d'affaires à 7,7 ME ; ROC à +0,3 ME)

- Activités internationales : chiffre d'affaires à 19,9 ME ; ROC à -2,2 ME

Situation financière

Malgré la perte générée sur l'exercice, la trésorerie nette a progressé de 1,7ME en partie grâce aux actions menées par le groupe. Le groupe prouve sa résilience avec un endettement net global de 9,5 ME (dont 5,1 ME sont liés à l'application d'IFRS 16), et maintient sa solidité financière avec un 'gearing' porté à 16,7%.

Perspectives

Sur la base des premiers éléments de l'exercice en cours, le chiffre d'affaires du groupe Signaux Girod devrait se rapprocher de celui de l'exercice 2018-2019 avec un résultat opérationnel courant positif.