Signaux Girod : de moindres marges et une perte de 1,3 ME sur l'exercice

(Boursier.com) — L 'exercice 2022 enregistre une progression du chiffre d'affaires de +8,2%, à 102,6 millions d'euros. Il s'inscrit au-delà de l'objectif communiqué en mars 2022, soit une fourchette comprise entre 95 ME et 99 ME.

L'Ebitda courant est en baisse de -1,7 ME et passe de 6,5% du chiffre d'affaires au 30 septembre 2021 à 4,4% du chiffre d'affaires au 30 septembre 2022. Les marges ont été fortement pénalisées par les surcoûts des matières premières.

Le résultat opérationnel courant ressort à -1,1 ME.

La perte nette consolidée de l'exercice atteint -3,7 ME. Elle intègre une perte de valeur de -1,3 ME constatée notamment sur le goodwill de la filiale spécialisée Concept Urbain, ainsi que des frais de restructuration des filiales espagnole et lettone pour 1,5 ME.

Situation financière

Le groupe prouve sa résilience avec un endettement net global de 10 ME, dont 6,1 ME sont liés à l'application de la norme IFRS 16 (12,3 ME au 30 septembre 2021). Il maintient sa solidité financière avec un 'gearing' s'élevant à 19,5%.

Perspectives

Sur la base des premiers éléments de l'exercice en cours et des différentes décisions stratégiques prises dont la vente de la filiale espagnole et la cessation d'activité de la filiale lettone, le chiffre d'affaires du groupe devrait se contracter au profit d'une meilleure performance économique.