Signaux Girod anticipe un tassement de croissance au 2e semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Signaux Girod au 2e trimestre 2023 augmente de +7,9%, à 21,6 millions d'euros. En cumulé depuis le début d'exercice, la hausse est de +9,3%, à 52,2 ME.

Avec une progression de +10,6% sur le trimestre, le chiffre d'affaires Signalisation France connaît en particulier sur ce 1er semestre une évolution semblable avec une croissance de 10,2%, à 34,7 ME. Celle-ci provient d'une dynamique satisfaisante du marché et des révisions tarifaires effectuées.

:

L'activité ses Sociétés spécialisée de ce trimestre est similaire à celle du même trimestre de l'exercice précédent. Toutefois, l'avance acquise les 3 premiers mois de l'exercice s'est maintenue et permet de constater une hausse de +8,1% sur le semestre à 4,7 ME.

Pour les activités internationales, la forte activité du début d'exercice s'est ralentie sur ce 2e trimestre, mais le secteur affiche une progression de chiffre d'affaires de 7,2% sur le semestre grâce notamment à la bonne performance de la filiale roumaine.

Le chiffre d'affaires de ce semestre intègre, pour 1,4 ME, celui réalisé par la filiale espagnole Girod Services jusqu'au 14 décembre 2022, date effective de sa cession.

"L'évolution de l'activité sur l'ensemble du groupe laisse pressentir des résultats en amélioration sur le 1er semestre de l'exercice. Sur le second semestre, nous devrions connaître un tassement de la croissance sur l'ensemble des différents pôles", indique le management.