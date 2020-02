Signaux Girod : 4,3% de croissance au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2019/2020 de Signaux Girod progresse de 4,3% à 26,5 millions d'euros, contre 25,5 millions d'euros un an plus tôt, à la même époque. Concernant la signalisation France, conformément aux attentes du groupe, l'activité progresse sur ce pôle et "cette tendance semble se confirmer sur le second trimestre". Sur les sociétés spécialisées, la hausse du chiffre d'affaires de ce début d'exercice est dans la continuité de l'exercice 2018/2019, et Signaux Girod anticipe une baisse après les élections municipales. Les activités internationales, enfin, sont en légère progression sur ce début d'exercice (+3%), en phase avec les objectifs de stabilité de chiffre d'affaires. Le niveau de chiffre d'affaires consolidé bénéficie de l'impact préélectoral favorable en France et correspond aux perspectives de cet exercice, commente sobrement le groupe.