Signature par Guillemot Brothers d'une extension de contrats à terme portant sur des actions Ubisoft Entertainment SA

Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Guillemot Brothers Ltd annonce la conclusion, le 19 mars, d'une extension d'une vente à terme et d'un tunnel conclu avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) le 20 mars 2018.

Ces contrats, à dénouement physique ou monétaire (au choix de Guillemot Brothers Ltd) sont dénouables à maturité désormais étendue en mars 2024 ou par anticipation (à l'initiative de Guillemot Brothers Ltd), et porteront sur un nombre maximum de 3.030.303 actions.

Les actions faisant l'objet de ces contrats sont nanties au profit de CACIB, qui peut en disposer à charge de les restituer à Guillemot Brothers Ltd selon certaines conditions prévues par le contrat de nantissement y afférent.