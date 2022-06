Signature par Enertime et Energie Circulaire avec l'UE de la convention de financement de 14 ME de subventions

(Boursier.com) — Enertime , annonce la signature par Enertime et Energie Circulaire avec l'Union Européenne, de la convention de financement de 14 ME de subventions incluant respectivement 7,3 ME et 128 KE attribués à Enertime et à sa filiale Energie Circulaire (voir communiqué DECAGONE du 20/06/2022). Le Projet est financé dans le cadre du programme Horizon Europe par une convention de financement portant le No 1011069740.

Cette signature est une étape clé dans la réalisation de ce projet qui doit durer quatre ans. Il est réalisé dans le cadre d'un consortium européen piloté par Enertime. Il inclut la réalisation d'un système ORC innovant de 2 MW dans une aciérie de la société T?inecké ?elezárny en République Tchèque.

Gilles David, PDG d'Enertime, a déclaré : "La sélection de notre consortium par l'Union Européenne et la qualité du financement d'aide qui nous est attribué va nous permettre de développer une version d'avant-garde de la technologie ORC dont le marché accélère fortement en France et à l'international. Ce succès nous conforte dans notre stratégie de leadership à l'échelle mondiale des solutions de valorisation de chaleur fatale en électricité".