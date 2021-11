Signature du contrat de filière 'Nouveaux systèmes énergétiques'

(Boursier.com) — Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique,

et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie, signeront le contrat de filière Nouveaux systèmes énergétiques pour les années 2021-2023 demain, jeudi 4 novembre à 10h. Cette signature aura lieu en présence de Claire Waysand, présidente du Comité stratégique de filière et directrice générale adjointe d'Engie, Sylvie Jéhanno, vice-présidente du CSF et présidente-directrice générale de Dalkia, et des représentants des membres de la filière.

Rassemblant les industriels de la transition énergétique (acteurs des énergies renouvelables, de l'hydrogène bas carbone, de l'efficacité énergétique, des réseaux et du stockage énergétiques), la filière "Nouveaux systèmes énergétiques" représente plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 150.000 emplois en France.

Le nouveau contrat stratégique visera à formaliser les engagements réciproques de l'Etat, de l'industrie et des organisations syndicales autour de grandes priorités pour faire de la transition énergétique une opportunité de réindustrialiser la France.