Signature du contrat d'acquisition pour la reprise du nouveau Suez

(Boursier.com) — Suite à la promesse d'achat signée le 29 juin entre Suez, Veolia, et le Consortium d'investisseurs constitué de Meridiam - GIP - CDC/CNP Assurances, et à la finalisation des procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel du groupe Suez concernées, Veolia, Suez et le Consortium d'investisseurs ont signé un contrat d'acquisition dont les termes et conditions sont en ligne avec ce qui a été annoncé le 29 juin.

Pour mémoire, le nouveau Suez ainsi constitué aurait un chiffre d'affaires de près de 7 milliards d'euros comprenant les activités Eau et Recyclage et Valorisation France de Suez, des actifs internationaux en Italie, Europe Centrale, Afrique dont le Maroc, Asie centrale, Inde, Chine et Australie, ainsi que des activités mondiales numériques et environnementales, permettant de conserver des perspectives de croissance et des capacités d'innovation en France et à l'international.

Il est précisé que la réalisation de l'acquisition par le Consortium du nouveau Suez est envisagée à la fin du mois de janvier 2022, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues dans le contrat d'acquisition, en ce compris notamment le règlement-livraison de l'offre publique de Veolia sur les actions de Suez.

La conclusion du contrat d'acquisition a été approuvée par le Conseil d'administration de Suez qui s'est tenu le 21 octobre, au regard notamment d'un rapport établi par Finexsi en qualité d'expert indépendant