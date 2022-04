Signature du contrat d'acquisition de bloc dans le cadre du projet d'acquisition d'Umanis par CGI

(Boursier.com) — Dans le cadre du projet d'acquisition d'Umanis par CGI annoncé le 11 mars 2022, CGI France SAS et Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) annoncent la signature le 25 avril 2022 du contrat d'acquisition portant sur l'intégralité des actions d'Umanis détenues par MURA (contrôlée par Laurent Piepszownik) et par Olivier Pouligny représentant environ 70,6% du capital de Umanis à un prix de 17,15 euros par action.

Cette signature fait suite aux avis positifs rendus par les instances représentatives du personnel concernées de CGI France et d'Umanis respectivement le 23 mars 2022 et le 14 avril 2022.

Umanis a par ailleurs publié le 13 avril 2022 des comptes consolidés au 31 décembre 2021 conformes à la condition suspensive prévue dans le contrat relatif à l'Acquisition du Bloc (c'est-à-dire certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes et confirmant un chiffre d'affaires 2021 de 245,9 ME, un niveau de marge d'EBITDA ajusté conforme aux prévisions d'Umanis publiées le 2 février 2022 et un niveau maximum de dette nette ajustée de 26 ME).

La réalisation de l'Acquisition du Bloc envisagée n'est donc plus soumise qu'à (i) l'obtention des approbations réglementaires en matière de contrôle des concentrations et d'investissements étrangers en France, et (ii) la délivrance d'une attestation d'équité par l'expert indépendant désigné par le Conseil d'administration d'Umanis, ainsi que la recommandation dudit Conseil d'administration.