Signature d'un nouveau contrat de collaboration de recherche entre l'INSERM et DMS Biotech sur le traitement du SDRA









(Boursier.com) — Conformément à l'annonce publiée le 2 octobre dernier, DMS Biotech, division de Diagnostic Medical Systems

Group, constituée d'Hybrigenics et de ses filiales, conforte son partenariat avec l'INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) sur le traitement des infections virales en particulier émergentes (SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19) par la signature d'un nouveau partenariat de recherche.

"La grande majorité des virus émergents a un tropisme pour les voies respiratoires et conduit à des affections pulmonaires. Ces deux derniers virus appartiennent à la famille des coronavirus. Ils sont très répandus dans le règne animal et sont en général responsables chez l'humain de simples rhumes et de syndromes grippaux bénins. Néanmoins chez les personnes fragiles ou porteurs de facteurs de co-morbidité (embonpoint, diabète, etc.) leurs infections peuvent devenir extrêmement dangereuses jusqu'à menacer le pronostic vital. Ce phénomène est très largement accentué pour les souches virales émergentes, c'est à dire normalement non spécifiques de l'espèce humaine comme le SARS-CoV-2" commente le groupe.