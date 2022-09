Sigma et Cegedim SRH signent un partenariat

(Boursier.com) — Sigma , éditeur de logiciels, intégrateur de solutions digitales et infogéreur et Cegedim SRH, acteur majeur des solutions digitales pour la paie et les Ressources Humaines, annoncent la signature d'un partenariat de distribution et d'intégration de la solution TEAMSRH By Cegedim SRH.

Ce partenariat permet à Sigma de compléter son offre de Système d'Information Ressources Humaines (SIRH) pour le marché des entreprises de taille intermédiaire et de se développer sur de nouveaux secteurs d'activité. Cegedim SRH renforce de son côté son réseau de partenaires experts et sa capacité à proposer sa solution TEAMSRH à un nouveau marché d'entreprises centré sur les ETI.

Du conseil RH à l'externalisation de la paie, Sigma se positionne comme un partenaire unique pour accompagner la performance RH.

Avec 80 personnes dédiées à l'édition et l'intégration de solutions RH, et plus de 400 références clients, Sigma est reconnu sur le marché pour sa double expertise : l'accompagnement métier RH et la maîtrise des déploiements et projets IT. Son offre modulaire adresse les besoins des DRH en termes de SIRH, de solutions de gestion des talents et d'externalisation totale ou partielle de Paie via son offre Paysible. Sigma s'appuie sur un catalogue étoffé de solutions RH "Best of breed" permettant de répondre aux besoins spécifiques des organisations clientes selon leurs tailles, enjeux et secteurs d'activité.

Solidement implanté dans le paysage des solutions de service pour la paie et les ressources humaines, Cegedim SRH accélère son expansion dans un contexte de très forte dynamique du marché en matière de transformation digitale.

A la fois éditeur de logiciel et prestataire de services, Cegedim SRH a développé une offre complète en matière de SIRH, depuis la paie et la gestion des temps en passant par le Reporting légal et social ou encore les processus RH. Avec plus de 900 collaborateurs, Cegedim SRH répond désormais aux attentes d'entreprises de toutes tailles, en proximité à travers son réseau d'agences et de partenaires.

Ce partenariat avec Cegedim SRH permet à Sigma d'étoffer son catalogue de solutions SIRH, Paie et Talent et de répondre plus globalement aux enjeux des Directions des Ressources Humaines les plus exigeantes.