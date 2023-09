SIF Artois : stabilité des résultats au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Société Industrielle et Financière de l'Artois (SIF Artois) au 1er semestre 2023 s'établit à 73 millions d'euros. Il est principalement réalisé par le Groupe IER en hausse de 4%. Cette croissance s'explique par le dynamisme de l'activité Easier grâce à la commercialisation de sa nouvelle gamme de produits qui sécurisent et facilitent les flux de passagers dans les aéroports, les ventes de kiosques postaux multi-services, et la mise sur le marché de distributeurs automatiques de tickets pour les opérateurs de transport public. Le lancement de la marque et des solutions Easier continue de démontrer sa pertinence avec le gain d'importants appels d'offres pour les transports publics et dans le secteur aérien en associant produits et services d'Automatic Systems et IER.

Le résultat opérationnel s'établit à -7 ME (-3 ME au 1er semestre 2022). Automatic Systems a été impacté par l'augmentation des coûts et des retards exceptionnels de production entrainant la baisse des segments Passagers, Piétons et Services.

Le résultat net consolidé ressort à 17,1 ME, relativement stable par rapport au 1er semestre 2022.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 21 ME (19,8 ME au 1er semestre 2022).