SIF Artois : Le Conseil d'Administration proposera à l'AG de verser un dividende de 34 euros

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Société Industrielle et Financière de l'Artois en 2021 s'établit à 120 millions d'euros, en baisse de 6% par rapport à l'exercice 2020. Il est principalement réalisé par IER dont l'activité a été fortement impactée par les effets de la crise sanitaire qui a retardé les déploiements d'infrastructures (systèmes de contrôle d'accès piétons notamment en Amérique du Nord, bornes et automates en libre-service) et de solutions de traçabilité pour l'industrie automobile, et également fragilisé les clients opérant sur le marché de l'aérien.

Néanmoins, le développement de nouveaux produits sur le marché des automates en libre-service, notamment pour La Poste et La Monnaie de Paris, ainsi que la reprise des ventes de l'activité barrières chez AS, ont permis d'atténuer les effets de la crise sanitaire.

Le résultat opérationnel s'établit à -10 millions d'euros, contre -15 millions d'euros pour l'exercice 2020. La réduction de la perte opérationnelle est principalement liée à des économies de charges et à l'impact de la cession de BluePointLondon Ltd fin 2020.

Le résultat financier s'établit à 24 millions d'euros contre 70 millions d'euros en 2020. Cette baisse est principalement due à un important effet de base lié à la comptabilisation en 2020 de la plus-value réalisée par IER sur la cession à TotalEnergies de sa filiale BluePointLondon Ltd qui exploite un réseau de 1.600 points de charge pour véhicules électriques à Londres.

Le résultat net part du groupe s'établit à 18 millions d'euros contre 43 millions d'euros en 2020.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale de verser un dividende de 34 euros par action au titre de l'exercice 2021, identique à celui de 2020.